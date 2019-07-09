“شفيق” و”البايسانو” يكشفان أسرار كليبهما المشارك فيه نجوم مغاربة – فيديو

دخل مصمم الرقصات العالمي، شفيق، عالم الغناء بتشجيع من الموزع العالمي ريدوان، الذي أشرف على عمله الأول “ما ما ميا” رفقة مغني الراب البايسانو”.

واستضاف “اليوم24” كلا من شفيق، والبايسانو، من أجل الحديث عن تفاصيل عملها المشترك، الذي يعد أول عمل لشفيق، بعدما سطع نجمه في سماء العالمية محترفا للرقص، ومصمما للرقصات، واشتغل بفضل ذلك رفقة نجوم عالميين.

وعبر الثنائي عن سعادته بردود الفعل، التي تلقاها من الجمهور، بعد صدور العمل قبل حوالي شهر.

ولجأ شفيق، والبايسانو إلى نجوم مغاربة، هم سعيد باي، وماريا نديم، وكاظم شماس، للظهور معهما في الكليب، الذي أخرجه حسن الكرفطي.