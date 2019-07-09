بينهم 8 مغاربة.. إنقاذ 71 مهاجرا سريا من الغرق قرب السواحل التونسية

كشف الناطق باسم الحرس الوطني التونسي، العقيد حسام الدين الجبالي، اليوم الثلاثاء، أن خفر السواحل التونسية، أنقذ، أمس الاثنين، 71 مهاجرا غير نظامي، بينهم 8 مغاربة، من الغرق في البحر المتوسط.
وقال المسؤول التونسي، في تصريح صحافي، نقلته وكالات الأنباء الدولية، إن عملية الإنقاذ تمت قرب سواحل ولاية صفاقس جنوبي البلاد.
وأوضح المتحدث نفسه أن القارب كان على متنه 37 بنغلاديشيا، و4 صوماليين، و8 مصريين و8 مغاربة، و7 جزائريين، و4 سودانيين، وتشاديان، وتونسيا.
وتمت عملية الإنقاذ بالتنسيق مع المفوضية السامية لشِؤون اللاجئين، وتشير المعطيات إلى أن القارب، الذي كان على متنه المهاجرون غير النظاميين، انطلق من سواحل مدينة زوارة الليبية، قبل أن يغرق في السواحل التونسية.
وتعد ليبيا من أهم محطات انطلاق المهاجرين الأفارقة، الراغبين في العبور إلى أوربا بصورة غير نظامية، هربا من الصراعات، والأوضاع الاقتصادية المتردية في بلدانهم.
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