مع وصول أول فوج… السعودية تدعو الحجاج للابتعاد عن رفع الرموز السياسية

مع بداية موسم الحج، دعا مجلس الوزراء السعودي، الحجاج، للابتعاد عن رفع أي شعارات سياسية ومذهبية، والتفرغ لآداء شعائر الحج

الدعوة التي أطلقها مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، تأتي بعد يوم من دعوة منظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية إلى عدم رفع شعارات سياسية خلال موسم الحج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، قوله إن “الحج اجتماع إيماني، وليس محفلا سياسيا لرفع الشعارات”، حاثا الحجاج على “الابتعاد عن رفع شعارات سياسية أو مذهبية، وكل ما يشوش على الحجيج ويصرفهم عن الغاية الأعظم التي قدموا من أجلها”.

واستقبلت السعودية، الخميس الماضي أولى رحلات موسم الحج للعام 1440هـجرية، فيما وصل عدد الحجاج، خلال الموسم الماضي، إلى 2 مليون و371 ألفا و675 حاجا، حسب إحصائية رسمية نهائية.

واستدعت السعودية عدد من فقهائها، حيث أصدروا فتاوي متعددة تحرم استخدام الشعارات السياسية في الحج، وهي الفتاوى التي انتشرت تزامنا مع دعوة نشطاء للحجاج المصريين لرفع شعار “رابعة” والذي يشير إلى واقعة فض اعتصام رابعة العدوية، أثناء الوقوف في جبل عرفة