المصائب لا تأتي فرادى.. لجنة الانضباط في “االكاف” تجمد نشاط فوزي لقجع

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، توقيف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ونائب رئيسه، لمدة سنة كاملة، ومنعه من ممارسة أي نشاط كروي باسم الاتحاد القاري للعبة ، وذلك بسبب ” تهمة ” اعتداءه على الحكم الإثيوبي باملاء تيسيما.

وحسب تقارير إعلامية، اليوم اللثلاثاء، فإن اللجنة المذكورة، اتخدت هذا القرار، بعد أن بعث الاتحاد الإثيوبي لكرة لقدم، رسالة احتجاجية للاتحاد القاري، يطالب فيها باتخاد الإجراءات اللازمة ضم رئيس الجامعة، ونائب أحمد أحمد، بسبب ” اعتداءه على الحكم”.

ويتهم الاتحاد الإثيوبي للعبة، لقجع، بالاعتداء على تيسيما، بالضرب واللكم، مباشرة بعد انتهاء مباراة نهضة بركان والزمالك المصري، في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة .

هذا القرار، شكل صدمة جديدة لرئيس الجامعة، بعد ساعات قليلة فقط، من صدمة الإقصاء من ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم، على يد منتخب بنين.