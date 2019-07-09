حصيلة ثمن نهائي “الكان”.. سقوط المتصدرين ومفاجآت الثوالث

انتهت أمس الاثنين، آخر مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، بإجراء مباراتي مالي أمام كوت ديفوار، وتونس الذي واجه غانا، بتأهل “الفيلة” و”نسور قرطاج” لربع نهائي، لترافق منتخبات بنين، والسنغال، ونيجيريا، وجموب إفريقيا، ثم مدغشقر، والجزائر للدور ذاته.

وأسفرت مباريات الثمن عن مجموعة من الأرقام والمفاجآت، جاءت على الشكل التالي:

* سقوط المتصدرين

أبرز ما ميز مواجهات ثمن النهائي، هو إقصاء 4 من 6 منتخبات أنهت الدور الأول على رأس مجموعاتها، بدءا بالممتخب الوطني متصدر المجموعة الرابعة المنهزم ضد بنين، ثم مصر أول المجموعة الأولى الخاسر أمام جنوب إفريقيا، بالإضافة لمنتخب مالي الذي خرج على يد كوت ديفوار، علما أنه تصدر المجموعة الخامسة، وغانا متصدر المجموعة السادسة، والذي خرج أمام تونس. فيما يعتبر الجزائر ومدغشقر الوحيدان اللذان تأهلا للدور القادم بصفتهما متصدرين لمجموعتيهما.

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* صدمة الثوالث

تأهل لدور الثمن 4 منتخبات كأفضل ثوالث في المجموعات الست، وبالرغم من أن الكل تنبا بسقوطها في الدور القادم، إلا أنها شكلت صدمة كبيرة، خاصة بعد تأهل 3 منها إلى ربع نهائي، إذ أقصى منتخب بنين المنتخب الوطني، وهزم جنوب إفريقيا مصر صاحب الأرض والجمهور، ثم أخرج تونس غانا من المسابقة، في حين شكل المنتخب الغيني الاستثناء الوحيد بعدما خسر أمام المنتخب الجزائري.

* منتخبان في الربع بدون فوز

ضمن منتخب بنين والمنتخب التونسي، صعودهما إلى ربع النهائي، بالرغم من عدم تحقيقها لأي انتصار في “الكان”، فالبنين أخرج “أسود الأطلس” بركلات الترجيح بعد انتهاء التوقيت الأصلي والشوطين الإضافيين للمباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، علما أن “السناجب” تأهلوا من دور المجموعات بثلاث تعادلات، وهو ما ينطبق على المنتخب التونسي، الذي وجد نفسه في ثمن النهائي من ثلاث تعادلات في الدور الأول، قبل أن يهزم غانا بركلات الترجيح، ويقتنص بطاقة العبور لدور ربع النهائي بدون أي فوز.