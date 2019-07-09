الأرجنتين: وفاة الرئيس الأسبق فرناندو دي لا روا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي الرئيس الأرجنتيني الأسبق، فرناندو دي لا روا، فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعرب الرئيس الأرجنتيني، موريسيو ماكري، في بيان، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنه لوفاة "دي لا روا".

وقال ماكري إن "مساره (الرئيس الأسبق) الديمقراطي يستحق الاعتراف به من قبل جميع الأرجنتينيين".

Advertisements

وفي سياق متصل، أعلنت الأرجنتين، الحداد الوطني لمدة 3 أيام لوفاة دي لا روا، إلا أن المراسم العسكرية المتعلقة باحتفالات يوم الاستقلال الموافق 9 تموز/ يوليو لم تلغ بسبب الحداد.

يُذكر أن دي لا روا ولد بمدينة قرْطُبَة شمال غربي العاصمة بوينوس آيريس في 1937، وبدأ حياته السياسية عبر حزب الاتحاد المدني الراديكالي.

وخلال توليه منصب الرئاسة في الفترة الممتدة من 1999 إلى 2001، واجهت الأرجنتين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها عقب رفض صندوق النقد الدولي منح الأرجنتين قروض إضافية، واضطر دي لا روا لمغادرة منصبه بعد مقتل العشرات جراء أعمال عنف اندلعت في البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية.