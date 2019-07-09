كسرى: إصابة حرجة لطفل أُصيب بالاختناق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، من كسرى، بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، ووُصِفَت إصابته بالحرجة.
وعُلِم أن الطفل أُصيب بالاختناق، عقب تناوله العنب، وفقد الوعي على إثر ذلك.
وجاء في التفاصيل أن الطفل وصل إلى عيادة في البلدة مع ذويه، حيث شرع طاقم طبي، بمحاولات إنعاشه.
ونُقِل الطفل إلى مستشفى الجليل الغربي في "نهاريا"، لاستكمال تلقي العلاج، مع استمرار محاولات إنعاشه، وإعادة التنفس بشكل طبيعي.
توصيات:
- يجب أن يحرص الأهل على إبعاد أنواع الطعام التي قد تُعرّض الأطفال دون سن الخامسة للخطر.
- يجب تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة، والحرص على ألا تكون القطع مستديرة الشكل، كما يجب أن يحرص الأهل على أن طفلهم يمضغ الطعام بشكل جيد.
- ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام لتقديم الفواكه مثل العنب، والتوت، بسبب قوامها اللزج الذي يمكن أن يسبب الاختناق ويعرقل مجرى الهواء.
- يجب أن يحرص الأهل على أن يتناول طفلهم طعامه جالسا فقط، إذ إن الركض والاستدارة والقفز تزيد احتمال إصابته بالاختناق.
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