كسرى: إصابة حرجة لطفل أُصيب بالاختناق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، من كسرى، بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، ووُصِفَت إصابته بالحرجة.

وعُلِم أن الطفل أُصيب بالاختناق، عقب تناوله العنب، وفقد الوعي على إثر ذلك.

وجاء في التفاصيل أن الطفل وصل إلى عيادة في البلدة مع ذويه، حيث شرع طاقم طبي، بمحاولات إنعاشه.

ونُقِل الطفل إلى مستشفى الجليل الغربي في "نهاريا"، لاستكمال تلقي العلاج، مع استمرار محاولات إنعاشه، وإعادة التنفس بشكل طبيعي.

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