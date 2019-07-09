برشلونة سيتعاقد مع غريزمان خلال ساعات!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن الموعد النهائي لانتقال النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال الصيف الجاري.
وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن غريزمان سيصبح لاعبًا رسميًا في برشلونة خلال 48 إلى 72 ساعة، حيث سيدفع النادي الكاتالوني الشرط الجزائي في عقد المهاجم الفرنسي مع أتلتيكو والبالغ 120 مليون يورو.
وأشارت إلى أن عملية ضم غريزمان معقدة ومكلفة على المستوى الاقتصادي، ولذلك فإن إدارة برشلونة تدرس كل خطوة بعناية قبل حسم الصفقة بحد أقصى الجمعة المقبل.
وتريد إدارة برشلونة أن تحافظ على العلاقات الجيدة مع أتلتيكو بعد ضم غريزمان، حتى وإن عاد اللاعب للتدريب مع فريقه الحالي لعدة أيام، قبل الانتقال رسميًا إلى "كامب نو".
يذكر أن غريزمان غاب عن الحضور إلى أتلتيكو، الأحد الماضي، من أجل الانتظام مع زملائه في التحضير للسفر إلى لوس أنجلوس، لبدء الفترة التحضيرية للموسم الجديد.
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