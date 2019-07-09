يوفنتوس يتحرك لحسم صفقة إيكاردي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن رئيس فريق يوفنتوس الإيطالي، أندريا أنييلي، يسعى لحسم صفقة نجم إنتر ميلان الإيطالي، ماورو إيكاردي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأكد المدير التنفيذي للإنتر، بيبي ماروتا، أن الثنائي إيكاردي ورادجا ناينغولان، خارج صفوف الفريق للموسم الجديد، ومتاح في سوق الانتقالات الحالية.
وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن أندريا أنييلي، رئيس السيدة العجوز، قام برحلة مساء الأحد الماضي، إلى جزيرة إيبيزا، لمقابلة جابرييل جيوفريدا، وكيل الأعمال، والذي كان وسيطًا في نقل كريستوف بيونتيك من جنوى إلى ميلان.
وأضافت أن جيوفريدا يُعتقد أنه سيكون الوسيط في المفاوضات بين يوفنتوس وإنتر ميلان، تمهيدًا لرحيل إيكاردي.
وختمت بأن واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي، قامت بتلميح جديد، بعدما قامت بمتابعة الحساب الرسمي لجيوفريدا، بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
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