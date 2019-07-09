عبدالله بن زايد ورئيس وزراء الهند يبحثان القضايا المشتركة بنيودلهي

استقبل ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي والوفد المرافق له؛ وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى نيودلهي.



وبحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون بين الهند والإمارات، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف القطاعات بما يضمن تحقيق تطلعات كلا البلدين.

كما تم خلال اللقاء استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الشيخ عبدالله بن زايد في بداية اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس الوزراء الهندي الذي حمله بدوره تحياته إليهم وتمنياته للإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

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وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين شهدت نقلة نوعية كبيرة في المجالات كافة خلال السنوات الماضية، وهناك حرص مستمر على تعزيزها في شتى المجالات لما فيه خير للبلدين والشعبين الصديقين.

بدوره، رحب رئيس وزراء الهند بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد إلى نيودلهي، معربا عن تمنياته بأن تسهم هذه الزيارة في دعم علاقات التعاون والصداقة بين البلدين الصديقين.

كما أكد حرص الهند على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الإمارات بما يعزز الشراكات الثنائية التي تخدم عملية التنمية والتقدم والازدهار لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وكانت الإمارات قد أجرت محادثات مع الهند خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة المشتركة في أبوظبي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وشملت المحادثات حزمة من فرص المشاريع التنموية الدولية المشتركة الموجّهة لصالح البلدان الأقل نمواً، خاصة في قارة أفريقيا وللمُضي قدماً في إرساء التعاون المشترك في جميع المجالات ودعم رؤية القارة الأفريقية الطموحة من أجل النهوض بها لتحقق الاحتياجات الفعلية للشعوب الأفريقية.