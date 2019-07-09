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إغلاق مقر البرلمان في نيجيريا إثر إطلاق نار خارجه

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

رويترز

الثلاثاء 2019/7/9 06:25 مساء بتوقيت أبوظبي

نيجيريون في محيط مقر الجمعية الوطنية

أغلقت السلطات في نيجيريا، الثلاثاء، مقر الجمعية الوطنية (البرلمان) إثر إطلاق نار خارجه. 

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ولم تفد جهة رسمية على الفور بمزيد من التفاصيل حول هوية مطلق النار أو ما إذا كان أي شخص قد أصيب.

وقال شاهد عيان لرويترز إن البرلمان أغلق أبوابه منذ الظهيرة، لافتا إلى أنه يمكن رؤية الدخان قادما من المنطقة.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا ولم تسمح لأي شخص بالدخول إلى المبنى. 

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