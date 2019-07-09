إخلاء مسجد مركزي بألمانيا بعد تهديد بوجود قنبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أخلت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، المسجد المركزي بمدينة كولونيا، غربي ألمانيا، والمنطقة المحيطة به، على خلفية تهديد مزعوم بوجود قنبلة.
وقالت الشرطة في بيان: "وصل المسجد خطاب إلكتروني يحوي تهديدا كبيرا ما تطلب التصرف بسرعة، ونواصل عملية فحصه وتفتيشه".
ووفق البيان، انتشر عدد كبير من سيارات وعناصر الشرطة في محيط المسجد.
وحتى الساعة "١٤:٣٢ بتوقيت غرينتش"، لم تعثر الشرطة على أي شيء يمثل تهديدا، حسب صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار.
ولم تنشر الشرطة أي معلومات عن فحوى خطاب التهديد، أو النتائج النهائية لتفتيش المسجد.
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