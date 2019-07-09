انت الان تتابع بوتين يعارض فرض عقوبات جديدة على جورجيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين إنه لا يحبذ فرض عقوبات جديدة ضد جورجيا تجنبا لتدهور العلاقات بين الدولتين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوتين القول اليوم الثلاثاء في تصريحات بثها التليفزيون الرسمى للدولة"فيما يتعلق بفرض عقوبات مختلفة ضد جورجيا، أنا لن أفعل ذلك، احتراما لشعب جورجيا".

وأضاف لدى سؤاله حول طلب مجلس النواب فرض عقوبات جديدة ضد جورجيا" من أجل استعادة العلاقات الكاملة بين روسيا وجورجيا، لن أتبنى أي شيء يجعل علاقتنا أكثر صعوبة".

وكان الحظر الروسي على تسيير الرحلات الجوية مع جورجيا قد دخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية عن وزارة النقل أن الحظر سيستمر حتى تقدم شركة الخطوط الجوية الجورجية وشركة طيران "ماي واي" لروسيا برنامجا لسلامة الطيران لتتم مراجعته واستصدار موافقة عليه.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسوما الشهر الماضي بتعليق الرحلات ردا على احتجاجات مناهضة لروسيا شهدتها العاصمة الجورجية تبليسي وأصيب خلالها أكثر من مئتي شخص.

وقد دعا سياسيون روس اليوم إلى فرض عقوبات جديدة ضد جورجيا بعد أن أساء صحفي جورجي إلى بوتين على الهواء.

وكان تم فرض حظر على تصدير النبيذ والمياه المعدنية الشهيرة "بورجومي" ضمن عقوبات طالب بها أعضاء البرلمان الروسي بعد أن سب الإعلامي البارز جيورجي جابونيا بوتين وأسرته بألفاظ بذيئة، عبر قناة "روستافي 2".

ووصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تصريحات جابونيا بأنها "وصمة عار كبيرة على الشعب الجورجي". وأدان هذه التعليقات حتى بعض معارضي بوتين في جورجيا. وانطلقت احتجاجات ضد جابونيا وجرى تعليق بث البرنامج الذي أذيعت تصريحاته عبره.