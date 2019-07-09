نتنياهو يحذر #إيران مشيرا إلى تهديدات إيرانية بتدمير إسرائيل

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حذر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل إيران اليوم الثلاثاء من أنها في مرمى الطائرات الحربية الإسرائيلية مشيرا إلى تهديدات إيرانية بتدمير إسرائيل.

وقال نتنياهو في تصريحات علنية في قاعدة جوية إسرائيلية "إيران كانت تهدد في الفترة الأخيرة بتدمير إسرائيل...عليها ان تتذكر أن هذه الطائرات يمكنها الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط بما في ذلك إيران وبالتأكيد سوريا".

ونقلت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء الأسبوع الماضي عن برلماني إيراني بارز قوله إنه إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران فإن إسرائيل ستدمر في نصف ساعة.

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وطالما قالت إسرائيل إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان عدم تطوير إيران سلاحا نوويا ودعمت تعهداتها بمنع التدخل العسكري الإيراني في سوريا بشن هجمات جوية هناك.

وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.