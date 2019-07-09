شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مبنى المجلس الوطني في نيجيريا بعد إطلاق نار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أبوجا)

قال شاهد من وكالة الأنباء رويترز، إن مبنى المجلس الوطني في نيجيريا أُغلق بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، عقب وقوع إطلاق نار خارج المبنى.

ولم يتضح حتى الآن من الذي أطلق الرصاص أو ما إذا كان ذلك قد أسفر عن وقوع أي إصابات، لكن شوهد دخان يتصاعد من المنطقة ومنع الأمن دخول أي شخص إلى المبنى.