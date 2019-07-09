مجلس النواب الروسي يقترح فرض عقوبات اقتصادية على جورجيا

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو) اقترح مجلس النواب الروسي اليوم (الثلاثاء) على الحكومة فرض عقوبات اقتصادية على جمهورية جورجيا التي تشهد موجة احتجاجات تعتبرها موسكو معاديةً لها. اقترح مجلس النواب الروسي اليوم (الثلاثاء) على الحكومة فرض عقوبات اقتصادية على جمهورية جورجيا التي تشهد موجة احتجاجات تعتبرها موسكو معاديةً لها. وتعود الكلمة الأخيرة في هذا الشأن إلى الرئيس فلاديمير بوتين الذي كان أبدى عدم رغبته بفرض هكذا عقوبات.



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