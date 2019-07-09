شكرا لقرائتكم خبر عن لندن: حزب العمال يطالب باستفتاء جديد حول «بريكست» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)

تحدى زعيم حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا، اليوم (الثلاثاء)، رئيس الوزراء المحافظ المقبل بتنظيم استفتاء جديد حول بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، مؤكداً أنه سيسعى من جهته للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال جيريمي كوربن في رسالة إلى أعضاء حزب العمال نشر مضمونها: «أيا كان رئيس الوزراء الجديد، يجب أن تكون لديه الشجاعة لطرح الاتفاق أو عدمه (حول بريكست) في استفتاء شعبي».

وأضاف:«في هذه الظروف يمكنني أن اؤكد بوضوح أن حزب العمال سيطلق حملة للبقاء في الاتحاد الأوروبي في مواجهة الخروج بلا اتفاق، أو اتفاق محافظ لا يحمي الاقتصاد والوظائف».

وأوضح كوربن أن حزبه حاول اقتراح تسوية تقوم على ابقاء البلاد في وحدة جمركية وثيقة - توازي سياسة جمركية وتجارية مشتركة - وعلاقة متينة داخل السوق الواحدة، لكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي رفضت.