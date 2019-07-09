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مصر قلقه تجاه التصعيد التركي في البحر المتوسط

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جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أعربت مصر عن قلقها تجاه اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص، مما يعد إصرارًا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وأكدت وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم (الثلاثاء)، ضرورة عدم التصعيد، والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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