شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أوروبي من خرق إيران الاتفاق النووي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل)

حضت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني، اليوم (الثلاثاء)، طهران على العودة عن خرقها لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وسط تصاعد التوتر حول هذا الموضوع.

وجاء في بيان مشترك أن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم الكبير لمواصلة إيران أنشطة لا تنسجم مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي.