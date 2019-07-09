شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التظاهرات في العاصمة الجزائرية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)تظاهر مئات الطلاب والأساتذة في الجزائر، كما دأبوا على ذلك كل يوم ثلاثاء مند عشرين أسبوعاً، للمطالبة بـ«تغيير النظام» وإطلاق «سراح المعتقلين السياسيين».
وردّد المتظاهرون شعارات «النظام إرحل» و«جزائر حرة وديموقراطية» بينما كانوا يسيرون في شوارع وسط العاصمة الجزائرية، دون تسجيل حوادث بالرغم من الانتشار الكبير لعناصر الشرطة.
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