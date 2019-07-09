قداس الهي وزياح بذخائر مار شربل في دير مار شربل بدرعون في 21 تموز

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بمناسبة عيد القديس شربل يقام في دير مار شربل في درعون بحريصا قداس إلهي وزياح بذخائر القديس يوم الاحد في 21 تموز عند الساعة السابعة مساء.
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