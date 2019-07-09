بمناسبة ​عيد القديس شربل​ يقام في ​دير مار شربل​ في ​درعون​ ب​حريصا​ قداس إلهي وزياح بذخائر القديس يوم الاحد في 21 تموز عند الساعة السابعة مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قداس الهي وزياح بذخائر مار شربل في دير مار شربل بدرعون في 21 تموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.