اعتبر وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني خلال لقائه السفير البريطاني في لبنان كريس رامبليغ أن "الملف الاقتصادي والمالي يشكل الأولوية بالنسبة للبنانيين وبالنسبة للحكومة"، آملا "ان تتم العودة الى طاولة مجلس الوزراء في اسرع وقت لإطلاق المرحلة المقبلة من الإصلاحات، بما فيها الإصلاحات الاقتصادية البنيوية التي التزم بها لبنان في مؤتمر سيدر ،و كذلك موازنة الـ2020 التي من المفروض ان تواصل عملية الإصلاح المالي التي بدأت مع موازنة الـ2019".
من جهته، شدد رامبليغ على "ضرورة تطبيق الاصلاحات التي تعهد لبنان بتطبيقها خلال مؤتمر "سيدر" والتركيز على التنفيذ السريع لهذه الإصلاحات كي ينعكس هذا الامر إيجابياً على الاقتصاد وعلى أوضاع اللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر أفيوني: الملف الاقتصادي والمالي يشكل الأولوية بالنسبة للبنانيين والحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.