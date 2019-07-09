أفيوني: الملف الاقتصادي والمالي يشكل الأولوية بالنسبة للبنانيين والحكومة

اعتبر وزير ​الدولة​ لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني خلال لقائه ​السفير البريطاني​ في ​لبنان​ كريس رامبليغ أن "الملف ​الاقتصاد​ي والمالي يشكل الأولوية بالنسبة للبنانيين وبالنسبة للحكومة"، آملا "ان تتم العودة الى طاولة ​مجلس الوزراء​ في اسرع وقت لإطلاق المرحلة المقبلة من الإصلاحات، بما فيها الإصلاحات الاقتصادية البنيوية التي التزم بها لبنان في ​مؤتمر سيدر​ ،و كذلك موازنة الـ2020 التي من المفروض ان تواصل عملية الإصلاح المالي التي بدأت مع موازنة الـ2019".

من جهته، شدد رامبليغ على "ضرورة تطبيق الاصلاحات التي تعهد لبنان بتطبيقها خلال مؤتمر "سيدر" والتركيز على التنفيذ السريع لهذه الإصلاحات كي ينعكس هذا الامر إيجابياً على الاقتصاد وعلى أوضاع اللبنانيين".