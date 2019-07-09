لفت عميد الإعلام في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​معن حمية​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى اغتيال مؤسس الحزب "السوري القومي الاجتماعي" أنطون سعادة إلى "اننا نقدّر استذكار موقف القائد الوطني الكبير الراحل ​كمال جنبلاط​ المندد باغتيال سعادة، لقد كان كبيراً بحق".

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كانت هذه تفاصيل خبر معن حمية بذكرى اغتيال أنطون سعادة: نقدّر استذكار موقف كمال جنبلاط المندد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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