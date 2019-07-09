أسامة سعد بحث مع وفد من حملة "بلديات عالمكشوف" في شؤون البلديات

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​، وفداً من حملة "بلديات عالمكشوف" التي تديرها جمعية "نحن في ​لبنان​" حيث لفت المجتمعون إلى "دور البلديات بشكل عام ومسؤولياتها، وبعلاقاتها مع المواطنين"، منتقدين "غياب الشفافية في عمل الكثير من البلديات، وعدم إشراك المواطنين في عملها، ولا حتى اطلاعهم على قراراتها وموازناتها".

وأشار المجتمعون إلى "أوضاع ​بلدية صيدا​ التي لا تطبق القانون لجهة نشر ميزانيتها وقطع الحساب على الموقع الخاص بها، علماً بأن الوصول إلى هذا النوع من المعلومات هو حق لكل مواطن، ويكفله ​قانون البلديات​، كما يكفله قانون حق الوصول إلى المعلومات"، منتقدين "رفض ​البلدية​ التصريح عن هذه المعلومات على الرغم من مطالبتهم بها"، مؤكدين أن القانون يفرض على البلدية تقديم ما يطلبه المواطن من معلومات".

واعتبر المجتمعون أن "كل ما تقوم به البلديات من خدمات إنما هي تدفع من جيوب المواطنين، وبالتالي من حق المواطنين أن يسألوا عن مصير ما دفعوه"، مؤكدين "أنهم يسعون إلى تعزيز الشفافية في العمل البلدي من خلال حث البلديات على تطبيق القوانين ووضع قراراتها كافة على مواقعها الألكترونية".

من جهته، نوّه سعد بـ"عمل الحملة وعمل الهيئات الاجتماعية والشعبية الناشطة في الحقل العام، وشدد على أهمية الشفافية ومشاركة الناس في الاطلاع على عمل مؤسسات الدولة ذلك لأن الدور التوجيهي والرقابي للمواطنين من شأنه تصويب الأداء وتعزيز الديمقراطية".