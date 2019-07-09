رئيس تيار المردة لبى دعوة رئيس دير مار جرجس عشاش الى الغداء

لبى رئيس "تيار المرده" ​سليمان فرنجيه​، دعوة الاب كليم التوني رئيس ​دير مار جرجس​ في بلدة عشاش في ​قضاء زغرتا​، الى مائدة الغداء، في حضور الرئيس العام للرهبنة اللبنانية المارونية الاباتي ​نعمة الله الهاشم​، ومشاركة وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، النائب ​اسطفان الدويهي​، رئيس ​بلدية زغرتا​ - اهدن انطونيو فرنجيه، المهندس زياد مكاري، المغترب سركيس يمين وكهنة الدير.

وكان لقاء جرى في خلاله التداول في شؤون تهم الدير والرهبنة. كما تطرق البحث الى الشؤون التربوية بالاضافة الى الشؤون المحلية والوطنية.