غطاس خوري نقل إلى الرئيس عون رسالة شفهية من الحريري حول الأوضاع الراهنة

لفت المستشار السياسي لرئيس ​الحكومة​ الوزير السابق ​غطاس خوري​ في تصريح له بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ إلى أنه نقل إلى الرئيس عون رسالة شفهية من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ تناولت المستجدات الأخيرة ولا سيما تداعيات الاحداث التي وقعت في منطقة قبرشمون قبل اسبوعين، موضحاً أن "المشاورات مستمرة للوصول إلى نتائج إيجابية".

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