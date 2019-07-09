"لبنان القوي": بكائيات بعض وزراء الحزب الاشتراكي ونوابه لا تنطلي على أحد

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ خلال تلاوته بيان تكتل "لبنان القوي" أن "بكائيات بعض وزراء الحزب الاشتراكي ونوابه لا تنطلي على أحد".

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