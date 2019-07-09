النشرة: خوري نقل لعون رسالة من الحريري ولا جلسة للحكومة هذا الاسبوع

أفادت مراسلة "النشرة" أن الوزير السابق ​غطاس خوري​، الذي زار رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في ​قصر بعبدا​ موفداً من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، غادر دون الإدلاء بأي تصريح. أشارت مصادر عبر "النشرة" إلى أن خوري نقل إلى الرئيس عون رسالة من الحريري، لافتة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاتصالات التي تجري، كاشفة أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع.

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