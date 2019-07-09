خارجية مصر: قلقون من عزم تركيا التنقيب شرق المتوسط عند قبرص

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلقها إزاء ما أعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص، معتبرةً أن "الإصرار على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية، من شأنه أن يزيد من حالة التوتر في منطقة شرق المتوسط"، مؤكدة "ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه".
وتنفذ تركيا، منذ يوم 4 أيار الماضي، أعمال التنقيب عن الغاز، "بإذن" من جمهورية شمال قبرص التركية، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.
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