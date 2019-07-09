بوتين: للتحرك لوقف تدهور البيئة والمناخ

دعا الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ دول العالم الى "التحرك لوقف تدهور ​البيئة​ والمناخ"، مشيراً الى أن "التطور التكنولوجي سيزيد الوضع سوء ما لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وفي كلمة له في القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المنعقدة في مدينة يكاتيرينبورغ، وسط مشاركة إماراتية فعالة، لفت بوتين الى أن "البعض يعتمد التصريحات الشعبوية عبر الدعوة للتوقف عن التقدم، واختصار توفير الرفاهية للنخبة ​المختارة​ فقط، وبقية الناس يبقون بدون الاحتياجات الحياتية الاساسية"، معتبراً أن "هذه المواقف وتطبيقها لا يؤدي الا الى المخاطر والنزاعات والصراعات ​الجديدة​".