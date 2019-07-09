وزراء الحكومة اليونانية الجديدة يقسمون اليمين على الإنجيل

أقسمت حكومة رئيس الوزراء اليوناني الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس اليمين على الإنجيل بعد يومين من الفوز الكبير للمحافظين في الانتخابات التشريعية، وذلك خلال مراسم رسمية تخللتها ترانيم دينية في بلد لا يوجد فيه فصل بين الكنيسة والدولة.
وتعهد رئيس الحكومة الجديد الذي أقسم اليمين في اليوم السابق، بالعمل فوراً على إصلاح الاقتصاد اليوناني الذي يعاني من أزمة منذ عقد. وبرفقة أزواجهم وأولادهم، أقسم 51 عضواً في الحكومة الجديدة اليمين على الإنجيل في القصر الرئاسي، تطبيقاً للتقاليد اليونانية.
وترأس بطريرك أثينا إيرونيمس، الأعلى في الكنيسة اليونانية، المراسم، ودعا الحكومة الجديدة إلى "احترام الدستور والقوانين" قبل أن يتمنى لها "النجاح".
ووقع الوزراء ووزراء الدولة بعد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وثائق تعيينهم الرسمية.
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