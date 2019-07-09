وزراء الحكومة اليونانية الجديدة يقسمون اليمين على الإنجيل

أقسمت حكومة رئيس الوزراء اليوناني الجديد ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​ اليمين على ​الإنجيل​ بعد يومين من الفوز الكبير للمحافظين في ​الانتخابات التشريعية​، وذلك خلال مراسم رسمية تخللتها ترانيم دينية في بلد لا يوجد فيه فصل بين الكنيسة و​الدولة​.

وتعهد رئيس ​الحكومة​ الجديد الذي أقسم اليمين في اليوم السابق، بالعمل فوراً على إصلاح ​الاقتصاد اليوناني​ الذي يعاني من أزمة منذ عقد. وبرفقة أزواجهم وأولادهم، أقسم 51 عضواً في الحكومة ​الجديدة​ اليمين على الإنجيل في القصر الرئاسي، تطبيقاً للتقاليد اليونانية.

وترأس بطريرك ​أثينا​ إيرونيمس، الأعلى في الكنيسة اليونانية، المراسم، ودعا الحكومة الجديدة إلى "احترام ​الدستور​ والقوانين" قبل أن يتمنى لها "النجاح".

ووقع الوزراء ووزراء الدولة بعد رئيس الوزراء و​رئيس الجمهورية​ وثائق تعيينهم الرسمية.