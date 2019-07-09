لافرنتييف: ابلغنا واشنطن وتل ابيب بموقفنا بخصوص الوجود الايراني الشرعي بسوريا

لفت المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​​سوريا​​ ​ألكسندر لافرينتييف​ إلى "اننا ابلغنا ​واشنطن​ و​تل ابيب​ بموقفنا الواضح بخصوص الوجود الايراني الشرعي في سوريا"، مشيراً إلى "إننا لا نتوقع بقاء ​إيران​ في ​الاتفاق النووي​ بشكل أحادي دون الاستفادة منه ودون التزام باقي الأطراف بتعهداتهم".

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