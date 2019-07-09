الملياردير الأميركي توم شتاير يعلن ترشحه للإنتخابات الرئاسية 2020

أعلن المستثمر والملياردير الأميركي ​توم شتاير​، أنه سيشارك في السباق للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية 2020، بعد أن كان قرر في وقت سابق من هذا العام أنه سيتنازل عن السباق.

وستاير يبلغ من العمر 62 عاما وهو أحد الليبراليين الأكثر بروزًا وأعمقهم في الدفاع عن عزل الرئيس الحالي ​دونالد ترامب​. وفاجأ العديد من الديمقراطيين في كانون الثاني الماضي عندما سافر إلى ولاية أيوا ، ليعلن أنه سيركز جهوده بالكامل على عزل ترامب بدلا من محاولة الوصول الى ​البيت الأبيض​.

*ترجمة "النشرة"