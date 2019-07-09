نتانياهو للسلطات الإيرانية: أراضيكم تقع ضمن مدى ضرباتنا الجوية

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السلطات الإيرانية، قائلا: "أراضيكم تقع ضمن مدى ضرباتنا الجوية".
وخلال جولة تفقدية في قاعدة سلاح الجو، قال نتانياهو: "أجري جولة تفقدية مثيرة جدا في قاعدة سلاح الجو، أرى جميع منظومات الأسلحة وطائراتنا. ومن خلفي تقف طائرة "العظيم" ال-F-35"، مشيرا الى أن "إيران تهدد مؤخرا بتدمير إسرائيل. يجب أن تتذكر إيران بأن هذه الطائرات تستطيع أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط، وأيضا إلى إيران وبكل تأكيد أيضا إلى سوريا".
وقد عقد نتانياهو بعد هذه الجولة، جلسة أمنية ضمت كلا من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أفيف كوخافي، وقائد سلاح الجو اللواء عميكام نوركين.
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