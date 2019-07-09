نتانياهو للسلطات الإيرانية: أراضيكم تقع ضمن مدى ضرباتنا الجوية

هدد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ السلطات ال​إيران​ية، قائلا: "أراضيكم تقع ضمن مدى ضرباتنا الجوية".

وخلال جولة تفقدية في قاعدة سلاح الجو، قال نتانياهو: "أجري جولة تفقدية مثيرة جدا في قاعدة سلاح الجو، أرى جميع منظومات الأسلحة وطائراتنا. ومن خلفي تقف ​طائرة​ "العظيم" ال-F-35"، مشيرا الى أن "إيران تهدد مؤخرا بتدمير إسرائيل. يجب أن تتذكر إيران بأن هذه الطائرات تستطيع أن تصل إلى كل مكان في ​الشرق الأوسط​، وأيضا إلى إيران وبكل تأكيد أيضا إلى ​سوريا​".

وقد عقد نتانياهو بعد هذه الجولة، جلسة أمنية ضمت كلا من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ​أفيف كوخافي​، وقائد سلاح الجو اللواء عميكام نوركين.