الدول الأوروبية تحض إيران على العودة عن خرقها لالتزاماتها في المجال النووي

حضت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي طهران على العودة عن خرقها لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وجاء في بيان مشترك أن "وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم الكبير لمواصلة ​إيران​ أنشطة لا تنسجم مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

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