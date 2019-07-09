المبعوث الأميركي يلتقي ممثلي طالبان غداة المحادثات الأفغانية

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الدوحة: أجرى المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في الدوحة الثلاثاء، محادثات مع ممثّلين عن حركة طالبان، غداة اجتماع بين أطراف أفغانية استضافته العاصمة القطرية بهدف وضع خريطة طريق للسلام.

وكتب خليل زاد في تغريدة على تويتر "اجريت لقاء مع طالبان هذا الصباح. سأتوجّه إلى الصين ثم أعود إلى واشنطن لأبلّغ (عن التطورات) وأجري نقاشا حول مسار السلام الأفغاني".

وتسعى الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة في 28 أيلول/سبتمبر، للسماح للجنود ببدء عملية الانسحاب.

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وأجرت الولايات المتحدة مباحثات مع طالبان على مدى ستّة أيام علّقت السبت الماضي عشية انطلاق الحوار الأفغاني الداخلي والذي استمر حتى الاثنين، قبل أن تستأنف اليوم الثلاثاء.

وكان خليل زاد قال عن محادثات الاسبوع الماضي كانت "الأكثر إنتاجية" حتى الآن.

وخلال الحوار الأفغاني الداخلي، الذي لم تحضره الولايات المتحدة، تعهّدت حوالى 70 شخصية أفغانية تمثّل كلّاً من حركة طالبان والحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، إعداد "خريطة طريق للسلام" في البلد الغارق في الحرب.