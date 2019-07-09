شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يتعرض لإهانات خلال زيارته لـ"واشنطن".. ابن عم تميم يكشفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، هجوما عنيفا على أمير قطر، مشيرا إلى أنه تلقى إهانة خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحكامة، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، مهاجما تميم: إذا افترضنا أنه رئيس دولة عند زيارته لكوريا في يناير الماضي تمت إهانته أيضآ، كيف يستقبله وزير المحيطات والسمك والتونه؟!! وكيف يستقبله الآن نائب وزير في أمريكا؟!، فالإهانات مستمرة لتنظيم الحمدين الإرهابي حتى تتم إزالتهم جميعآ بإذن الله.

وتابع ابن عم تميم بن حمد: "أنباء عن طلب أمريكا من قطر المشاركة في تحالف دولي ضد إيران، بالطبع تنظيم الحمدين الإرهابي مثل الحرباء سيتلون مثلما تتلون حليفته غير الشريفة - فى إشارة إلى إيان - لكن حليفتهم ستقصف الأراضي القطرية مثلما هددت سابقآ ونعلم أنها ستفعل ذلك، فعصابة الدوحة بلا شرف تتحالف من الفرس الأنجاس ضد السعودية".