شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: هناك قفزة واضحة لوجود الإعلاميات فى الصحافة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين، للمسئولين على رعايتهم للملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات بالقاهرة والذى ينظمه الاتحاد العربى للصحافة الرياضية بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين.

Advertisements

وأضاف رشوان، خلال كلمه له فى الملتقى، إنه لمس رغبة فى مواكبة العصر فيما يتعلق بالاتجاهات الحديثة لتغطية الأحداث الرياضية الكبرى، مشددا على ضرورة أن يتفرع من الملتقى ورش عمل وندوات أخرى وأن يكون هناك تشجيع أكبر للصحفيات والإعلاميات العربيات.

وتابع نقيب الصحفيين قائلا: "اتمنى أن يتفرع من الملتقى ورش عمل وندوات، هناك قفزة واضحة لوجود الإعلاميات فى الصحافة العربية وهو حدث مهم بالنسبة لنا ونشجع عليه وسنقدم كل ما نملك من دعم لتحقيق أهداف هذا التوجه".