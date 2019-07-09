شكرا لقرائتكم خبر عن "ادعم نقابتك" بالمحامين: تعديلات قانون المحاماه خطوه على الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي بأسم حملة ادعم نقابتك، إن تعديلات قانون المحاماه خطوه على الطريق الصحيح نحو هيكلة العمل النقابي والقضاء على الرخاوه النقابيه من خلال تقليل أعضاء مجلس الإدارة للنقابة العامة إلى 28 عضو بدلا من 56 عضو ،مضيفا أن العدد الكبير من الأعضاء كان عبئ علي النقابه في اتخاذ القرارات الهامه.

وأضاف جابر فى بيان له، أن نقابة المحامين سيدة جدولها وأن القيد فى نقابة المحامين لحاصلى على الثانوية العامة مع الحصول على أكاديمية المحاماة ،مضيفا أنه بذلك أصبحت النقابه للمشتغلين فقط وأن هناك تعديلات هيكيليه أخري مستقبلا و أن هذا التعديل للقانون ليس اخر تعديل للقانون .

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وأشار جابر الى أن هناك زيادة الضمانات فى استقلال مهنة المحاماة في هذا التعديل، وحصانة المحامى أمام الجلسات، وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامى بمعرفة النيابة العامة، أو قاضى التحقيق، وعدم احتجازه، أو القبض عليه فى غير حالات التلبس، حال اتهامه فى أثناء أداء أعمال مهنته. وإن تحقق ذلك، فيتم عرض الأمر فورًا على المحامى الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

وطالب جابر المعارضه النقابيه بتقديم برنامج واحد ومرشح بديل إذا أرادوا الدخول في المعترك الانتخابي النقابي بدلا من محاولات الوقوف ضد صدور هذا التعديل الهام الأمر الذي ادي الي عدم قبول الغاء ضريبة القيمه المضافه علي المحامين بسبب هذه المعارضه الهوجاء غير المنظمه .