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ننشر نص تعديل الحكومة لقانون الجامعات الخاصة والأهلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” نص مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009  المقدم من الحكومة والذى أحاله الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة أمس إلى لجنة التعليم.

ينص مشروع القانون على إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على: 

"يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء".

يذكر أن، نص المادة "11" القائم من القانون ينص على إجازة إنشاء الجامعات الأهلية بناء على طلب شخص طبيعى أو شخص اعتبارى أو منهما معا".

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