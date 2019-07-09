شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب تطالب بحضور عدد من الوزراء لحسم مشاكل الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الزراعة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الشعينى، تقرير اللجنة حول زيارتها لمحافظة الدقهلية التى تمت الشهر الماضى، لتفقد مشكلات قطاع الزراعة والرى والأسمدة.

وأوصت اللجنة بحضور وزراء الزراعة والرى و قطاع الاعمال والمالية، لمناقشة تقرير اللجنة فى اجتماع آخر.

واستعرض الشعينى ملاحظات اللجنة حول زيارتها، وفى مقدمتها أزمة محطة الصرف بمنطقة قلابشو، والمطالبة بانشاء محطة جديدة خارج زمام المحافظة، وتوسعة قناه الصرف بهاى وكذلك ازمة توقف خطوات تبطين ترعة 15 مايو، بالإضافة الى عدم وصول المياه لنهايات لبعض الترع، ومعاناه المزارعين من غرامات الأرز.

وأشار إلى مشكلة شركة الدلتا للأسمدة، بسبب تكبدها خسائر نظرا لالتزامها بتوريد نسبة كبيرة من إنتاجها لوزارة الزراعة بأسعار مخفضة، وكذلك مشكلة عدم اصدار عقود نهائية للمزارعين بمنطقة حفير شهاب الدين، وكذلك ازمة انخفاض سعر توريد بنجر السكر.

وقال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة، إن محطة الصرف الموجودة حاليا بمنطقة قلابشو، تعانى من مشكلات عديدة وتحتاج الى تكاليف عالية لعلاجها بالإضافة إلى أن خط الصرف الخاص بها سيخترق مدينة المنصورة الجديدة الجارى إنشاءها، مضيفا، كما أن قدرة تصريف المحطة الحالية، لاتتعدى 16 متر مكعب / ثانية، فى حين أن المحطة المطلوب انشاءها ستصل قدرة تصريفها إلى 100 متر مكعب/ ثانية، ما سيؤدى الى زيادة قدرة المحطة فى تلبية الاحتياجات الحالية التى تصل إلى 60 متر مكعب/ ثانية، وسد حاجة التوسعات المستقبلية في الزراعة، ومنع اختراق خط الصرف لمدينة المنصورة الجديدة.

وطالب بسرعة استكمال تبطين ترعة 15 مايو، وزيادة أسعار توريد البنجر، وكذلك سرعة حل ازمة شركة الدلتا للاسمدة، للحفاظ على المصنع ووقف نزيف الخسائر التى يعانى منها. كما طالب برفع غرامات الارز، وتقنين أوضاع واضعى اليد بمتطقة حفير شهاب الدين.

ومن جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، إن الفلاح المصرى يعانى الآن، من زيادة تكاليف الانتاح، مطالبا بتفعيل الرقابة من جانب وزارة الزراعة على صرف الأسمدة، واصفا وزارة الزراعة بالفاشلة فى الرقابة.

وأكد على ضرورة التكاتف مع الفلاح المصرى، لزيادة الانتاج وتقليل الاستيراد من الخارج، خاصة وأننا نمتلك كافة المقومات.

ومن جانبه، طالب النائب محمد عقل، بحل أزمة شركة الدلتا للأسمدة، مشيرا إلى أنها شركة وطنية و تورد نسبة 55 فى المائة من انتاجها لوزارة الزراعة، بسعر الطن 3200 جنيه، وتحصل على الغاز بسعر 4.5 دولار للوحدة، فى حين أن شركات الأسمدة الاستثمارية، تبيع الطن بسعر 4500 جنيه، وتحصل على الغاز بقيمة 3.5 دولار للوحدة.

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وقال عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، ان الشركة تتحمل أعباء شديدة، منها المعادلة السعرية التي تعد غير عادلة وتحتاج الى إعادة نظر، خاصة وانها تلتزم بتوريد نسبة ٥٥ في المائة من انتاجها الى وزارة الزراعة، بأسعار اقل من التكلفة، دعما للفلاح، مؤكدا ان الشركة لاتخسر وانما يتم تخسيرها.

وأضاف ان استهلاك الشركة من الغاز اعلى من الشركات الاحدث منها، ما يترتب عليه زيادة تكلفة الطن الواحد بنحو ٦٠٠ جنيه.

وتابع، أيضا، نسبة ال ٥٥ في المائة التي تلتزم الشركة بتوريدها للزراعة، يتسبب في تحمل الشركة نسبة فقد نحو ١٢٠٠ جنيه لكل طن، بين تكلفة الطن وسعر توريده، مما يصعب على الشركة اتخاذ خطوات تطوير.

وأضاف، أيضا الجزء الذى تصدره الشركة للخارج، يتم دفع رسم صادر علي كل طن قيمته ٣٠٠ دولار او ٥٠٠ جنيه

وقال مختار خطاب، وزير قطاع الاعمال الأسبق ورئيس شركة النوبارية للسكر، اننا نعانى من فجوة في انتاج السكر بحوالى ٨٠٠ مليون طن، موضحا ان متوسط الاستهلاك لكل مواطن حوالى ٣٣ ك في العام، وهو معدل عال، مقارنة بباقى الدول.

وأضاف، ان سوق السكر معقد جدا، لانه تحكمه عوامل متفرقة، منها سعر عالمى في البورصة، واتفاقيات تجارة حرة ، وتكلفة الزراعة، وسعر التوريد ج، موضحا ان سعر توريد بنجر السكر في مصر ، اعلى من الأسعار العالمية، لكن ما يعوض الفلاح في الخارج، هو زيادة إنتاجية الفدان، وهو ما يدعونا للعمل على زيادة انتاج الفدان

وقال سعد موسى، ممثل وزارة الرى، ان محطة صرف قلابشو، تحتاج بالفعل الى انشاء محطة جديدة، وتم اعتماد ٢٠٠ مليون جنيه لانشاء المحطة، الا انه تم وقف المشروع، بسبب اختراق خطها لمدينة الجديدة، وبالتالي تم اعداد دراسة لنقلها الى حدود المحاقظة، ولكن لم يعتمد اعتماد ذلك حتى الان، مطالبا جهاز التعمير بالاسراع في اعتماد دراسته لاقرار المحطة في المنطقة الجديدة.