إيديتا: لجأنا للاقتراض من "التمويل الدولية" بسبب ارتفاع الفائدة بالبنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال هاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، لمصراوي، إن شركته لجأت للحصول على تمويل من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة يتراوح بين 20 و30 مليون دولار للتغلب على ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك المصرية والتي يتجاوز 19%، وهو ما يرفع من أعباء التكلفة على الشركة.

وأضاف برزي، أن الفائدة على القرض الدولاري من مؤسسة التمويل الدولية تصل إلى 6%، وهو عبارة عن سعر الليبور "الفائدة" في بورصة لندن مضافا إليه 4%، حيث تم الاتفاق على أن يكون القرض بقيمة 20 مليون دولار قد ترتفع إلى 30 مليون دولار حسب التوسعات، ومعدلات السحب من القرض.

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وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق استثماري بقيمة 30 مليون دولار بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة إيديتا، لدعم الأخيرة في التوسع محليًا في مصر عبر إطلاق خطوط إنتاج جديدة، ودعم عمليات محتملة من الاستحواذ على شركات جديدة في القطاع.

وذكر برزي، على هامش التوقيع، أنه بالإضافة إلى التوسع محليا بحسب ما ذكرت وزارة الاستثمار، يستهدف القرض أيضا تشييد منشأة إنتاج جديدة للشركة في المغرب من خلال مشروع مشترك مع شريك مغربي.

وأكد برزي أن الشركة تبحث عن بدائل للاقتراض لتقليل من ارتفاع تكلفة الفائدة بالبنوك المصرية، بالإضافة إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يعكس زيادة قوة ومصداقية الشركة بين العملاء والمساهمين.