العثور على جثة عالمة أمريكية المولد مفقودة في جزيرة كريت

محمد اسماعيل - القاهرة - دريسدن - (د ب أ):

أعلن معهد "ماكس بلانك" الألماني لعلم الأحياء الخلوي الجزيئي وعلم الوراثة اليوم الثلاثاء في مدينة دريسدن الألمانية العثور على جثة عالمة تابعة للمعهد مفقودة منذ أسبوع في جزيرة كريت اليونانية.

وكانت عالمة الأحياء الجزيئية المولودة في الولايات المتحدة، سوزان إيتون، تقود فريقا بحثيا في كريت.

وبحسب البيانات، عثرت الشرطة على جثة العالمة مساء أمس الاثنين في الجزيرة، ولا تزال السلطات اليونانية تحقق في واقعة الوفاة، التي لم تعرف بعد ملابساتها وخلفياتها.

وجاء في بيان المعهد: "نحن مصدومون ومفزوعون للغاية من هذا الحدث المأساوي".

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كما أعرب مركز التقنية الحيوية في الجامعة التقنية بدريسدن عن حزنه لوفاة العالمة /59 عاما/، التي عملت فيه أيضا أستاذة جامعية في علم أحياء تطور الخلية للافقاريات. وذكر المركز أن إياتون ساهمت بشكل كبير في تطويره.

وتنحدر إيتون من مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولديها طفلين.

وفي عام تأسيس المعهد، في 1998، جاءت إيتون إلى مدينة دريسدن الألمانية، حيث كان زوجها أحد مديري المعهد.

وتجري إياتون مع فريقها العلمي أبحاثا عن ذبابة الفاكهة، وتواصل الخلايا مع بعضها البعض، لبناء أنسجة بحجم وشكل معين.

وبسبب مؤتمر في مدينة خانية، سافرت العالمة المحبة للركض إلى جزيرة كريت السياحية، واختفت هناك.