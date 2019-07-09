بالصور.. الأقصر تستضيف أسبوع السلام ونبذ العنف والتطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

شارك نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري، في انطلاق فعاليات "أسبوع السلام بالأقصر" لتعزيز التعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف عن طريق الحوار، والذي يقام بمركز التعليم المدني بالطود، بمشاركة 250 شابًا وفتاة، والذي ينظمه مشروع قيم وحياة، بالتعاون مع جمعية زاد للأعمال الخيرية، وبرنامج سفراء الحوار، خلال الفترة من 8 حتى 13 يوليو 2019.

وتهدف فعاليات "أسبوع السلام"، إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين الشباب عبر الاختلافات العرقية والدينية والعقائدية والفكرية، وغيرها، عن طريق اشراكهم في حوار مع بعضهم البعض، وذلك خلال ورش عمل ودورات تدريبية وأنشطة متعددة، كما تتضمن فعاليات الأسبوع تنظيم سلسلة بشرية على كورنيش النيل بمدينة الأقصر، للحث على السلام والتعايش السلمي.

من جانبه رحب نائب محافظ الأقصر، بالمشاركين في فعاليات "أسبوع السلام"، مؤكدا على أن لغة الحوار تعد أهم وسائل التعايش السلمي.