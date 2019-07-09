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المفوضيّة العليا لشؤون اللاجئين تطالب أوروبا بمزيدٍ من الإهتمام باللاجئين في ليبيا

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وكالات- طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الدول الأوروبية بمزيد من الاهتمام باللاجئين في ليبيا.

 

وقال ممثل فرع المنظمة في ألمانيا، دومينيك بارتش في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء 9جويلية 2019 : "نطالب الحكومات الأوروبية بإستغلال كافة علاقاتها السياسية مع الحكومة الليبية في تحسين أوضاع الأفراد داخل مخيمات (اللجوء)"، موضحا أن الهدف يتعين أن يكون إطلاق سراح كافة هؤلاء الأفراد من المخيمات.

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وذكر بارتش أنه يتعين إخراج هؤلاء اللاجئين من ليبيا "كحل طارئ منقذ للحياة"، مضيفا أن المفوضية ترحب في هذا الإطار بمقترح وزير التنمية الألماني جيرد مولر بإنقاذ اللاجئين من ليبيا مباشرة.

 

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