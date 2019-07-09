رئيس وزراء تنزانيا: نسير على خطى مصر في إقامة المشروعات التنموية

قال رئيس الوزراء التنزاني قاسم ماجاليوا، إن مشروع قناة السويس الجديدة يعد مشروعا تنمويا كبيرا، مشيرا إلى حرص بلاده على السير قدما على خطى الدولة المصرية في مشروعات التنمية، مثنيا على الجهود التنموية المصرية خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء تنزانيا وبرفقته الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويافت كاسونجا وزير الزراعة التنزاني، وعيسى ناصور سفير تنزانيا بالقاهرة، وعدد من قيادات الهيئة ووزارة الزراعة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

وأعرب رئيس الوزراء التنزاني، عن أمله في أن يكون ثمرة التعاون المشترك بين البلدين مزيدا من

التقدم والرفعة لكلا البلدين، مقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة، قائلاً "أهنئكم على التقدم الكبير الذي حققتموه".بدوره، رحب الفريق مميش بالوفد التنزاني، معبرا عن تقديره لعلاقات الشراكة والصداقة التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، متمنيا تعزيز سبل التعاون المشترك في كافة المجالات، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة.وشدد رئيس الهيئة على أن مصر تعود مجددا لأداء دورها التاريخي الرائد في القارة الإفريقية، وذلك بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التكامل بين الدول الإفريقية، لاسيما في ظلرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.وأوضح مميش أن مشروع قناة السويس الجديدة لم يكن ليتحول لواقع ملموس لولا دعم الرئيس السيسي والتفاف المصريين على قلب رجل واحد، لتوفير التمويل اللازم للمشروع في ملحمة مصرية تضرب أروع المثل في قدرة المصريين على التحدي والإنجاز، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها الاستفادة من عبقرية الموقع الفريد للقناة وتحويل المنطقة المحيطة بها إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي.وفي السياق ذاته، شاهد الوفد عرضاً تقديمياً عن تاريخ القناة، متضمنا مراحل تطورها المختلفة مروراً بمشروع قناة السويس الجديدة، الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميا والحفاظ على مكانتها الرائدة، وكذلك مشاريع التنمية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والفرص الاستثمارية الواعدة بها.وفي ختام الزيارة، قدم مميش درع قناة السويس الجديدة إلى رئيس الوزراء التنزاني، ثم اصطحب الوفد التنزاني في جولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها زيارة لموقع الأنفاق بالإسماعيلية، وتفقد المزارع السمكية بالقنطرة شرق.