في تعارض مع البيانات الإيرانية .. وكالة الطاقة : طهران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم لـ5%

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5% في مفاعل نطنز الأحد، وفق ما أفاد به مراسل "العربية".

وأكدت الوكالة في تقرير مقتضب يتوقع أن يعرض يوم غد الأربعاء على مجلس المحافظين في فيينا، واطلع عليه مراسل "العربية"، أن "إيران زودت الوكالة يوم الأحد الماضي بمعلومات محدثة تفيد برفع (طهران) مستوى التخصيب إلى 5%، وفي يوم الاثنين 8 يوليو،

أبلغت إيران الوكالة أن مستوى التخصيب كان بنسبة 4.5 بالمائة% .

ويشير التقرير أيضاً إلى أن الوكالة "استخدمت نظام مراقبة التخصيب وتأكدت أن مستوى التخصيب يتجاوز 3.67%. وقد أخذ خبراء الوكالة أمس الاثنين عينات من اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق المستوى الذي حدده الاتفاق النووي من أجل تحليلها.

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وأكد تقرير مفتشي الطاقة الذرية، الاثنين، خرق

إيران لمستوى تخصيب اليورانيوم، مؤكدين أن طهران تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة.

وقالت وكالة الطاقة الذرية في تقرير اطلعت عليه "رويترز" إن إيران خصبت اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى من المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان إن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%".

وذكر تقرير أرسل للدول الأعضاء في الوكالة أن الوكالة تحققت من مستوى تخصيب اليورانيوم عبر أجهزة على الإنترنت لمراقبة التخصيب، مضيفاً أن عينات أخذت أيضا اليوم لفحصها.