سيول تبحث سبل تعزيز العلاقات مع بيونج يانج

تتطلع كوريا الجنوبية لتعزيز العلاقات بشقيقتها الشمالية وسط أجواء من السلم خلقها وزير التوحيد الكوري كيم يون، في مؤتمر له اليوم الثلاثاء، يتعلق بهذا الشأن.
وصرح كيم اليوم، انه سوف يعمل من اجل خلق أجواء السلام خلال" الاجتماع المفاجئ "بينزعيمي الكوريتين والولايات المتحدة الامريكية لإعطاء الفرصة لهما لترقية العلاقات بينهما بحسب ما ذكرت صحيفة ال يو بي أي الصينية
وأضاف في مؤتمره المنعقد " اننا سوف نعمل جاهدين لخلق اتجاه إيجابي لكلا
وتابع وزير التوحد خلال الاجتماع " ان القادة الثلاث زعيمي كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية بالإضافة للطرف الثالث وهي الولايات المتحدة الامريكية اكدوا ثقتهم في بعضهم البعض مما سوف يخدم هدفنا في قدرة واشنطون وبيونج يانج في الحث على الاتفاق "
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