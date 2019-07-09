التقى الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) الذي يزور القاهرة حاليًا.
وأكد السفير العراقي حرص بلاده وموقفها الداعم للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة؛ إيمانًا بأن وحدة الفكر والثقافة هي
من جانبه، عبَّر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، عن سعادته الغامرة بمناسبة
وأكد أن حضارة بابل بجنائنها المعلَّقة، تعبِّر عن عظمة العقل البشري الذي شيد بلاد ما بين النهرين منذ أكثر من سبعة آلاف عام، فهي مهد الفن والفكر والعِمارة والشرائع والقانون، موضحًا أن هذه المقوّمات كلها منحت هذا المَعْلمْ الأثري أهمية وقيمة استثنائيتين على مرِّ العصور.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير العراق بالقاهرة يلتقي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.