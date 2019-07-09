سفير العراق بالقاهرة يلتقي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

التقى الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) الذي يزور القاهرة حاليًا.

وأكد السفير العراقي حرص بلاده وموقفها الداعم للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة؛ إيمانًا بأن وحدة الفكر والثقافة هي

تلك الدعامة الأساسية التي تشترك فيها الدول العربية، فضلًا عن أن مسألة الحفاظ على التراث الحضاري العربي وانتقاله بين الأجيال ضمانة لتماسك المجتمعات العربية.من جانبه، عبَّر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، عن سعادته الغامرة بمناسبةإدراج موقع آثار بابل ومعالمها التاريخية مؤخرًا على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).وأكد أن حضارة بابل بجنائنها المعلَّقة، تعبِّر عن عظمة العقل البشري الذي شيد بلاد ما بين النهرين منذ أكثر من سبعة آلاف عام، فهي مهد الفن والفكر والعِمارة والشرائع والقانون، موضحًا أن هذه المقوّمات كلها منحت هذا المَعْلمْ الأثري أهمية وقيمة استثنائيتين على مرِّ العصور.