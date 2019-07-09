وزير الخارجية الروسي: البنية العسكرية للناتو اقتربت من حدودنا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الأمن الأوروبي الأطلسي يشهد حالة من الأزمة، معتبرا أن هذا الأمر ناجم عن أنشطة حلف الناتو، وبينها اقتراب بنيته العسكرية من حدود روسيا.

وقال لافروف - عقب مشاركته في اجتماع لدول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عقد بسلوفاكيا، حسبما أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - "تمت مناقشة ظروف الأزمة التي يشهدها في الوقت الراهن الأمن الأوروبي الأطلسي، وأنتم تعلمون ما هي الظروف التي تؤثر على هذا الواقع. وهي استمرار تنمية الناتو لعضلاته العسكرية واقتراب بنيته العسكرية من الحدود الروسية والمطالبة بزيادة الميزانيات العسكرية دون أي مراجعة، لا سيما أنها أكبر لدى دول الناتو 20 مرة من إنفاق روسيا في هذا المجال".

وأضاف لافروف: "تعرض هذا الوضع للتأثير في ظل ما حدث لمعاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة

المدى، والتي تفقد وجودها بسبب الإجراءات أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة ورفضها حتى دراسة التوضيحات التي كنا مستعدين لتقديمها، وهم تجاهلوا المقترح بتنظيم عرض مفصل لهذه الأسلحة أمامهم والرد على أسئلتهم".وأشار لافروف إلى أن مثل هذه الإنذارات أصبحت أسلوبا عاديا للإدارة الأمريكية، مضيفا: "لا أعتقد أن هذا الأمر يزيد من النجاحات في الساحة الدولية"، مشددا على أن الوضع خطير بما فيه الكفاية ويتطلب حلولا وخطوات عملية لحلحلة التوتر ووقف التصعيد ونأمل أن يؤدي الحوار الممنهج إلى نتائج ملموسة في المستقبل ".وفيما يخص الشأن الإيراني، اعتبر لافروف أن إيران - بتجاوزها الحد المسموح لتخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي معها - "لم تنتهكالتزاماتها أمام الدولية للطاقة الذرية".وأضاف لافروف "لا مصلحة لدينا في حدوث تصعيد للوضع حول إيران والمنطقة بشكل عام، ونأمل في ممارستها ضبط النفس"، مشيرا إلى أن أي التزامات إضافية تحملتها إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة ينبغي دراستها في إطار عمل اللجنة المشتركة (الخاصة بالصفقة النووية)، وفقا لما تم تأكيده في قرار مجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق.إلى ذلك، علق لافروف على اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي بإنشاء صيغة جديدة للحوار بشأن الأزمة الأوكرانية، قائلا "إن أي مفاوضات جديدة بشأن الأزمة الأوكرانية يتعين أن تمتثل لقرارات مجلس الأمن الدولي"، مضيفا أن بلاده مستعدة للنظر في المقترحات المتعلقة بأشكال جديدة من الحوار لحل تلك الأزمة إذا كانت تتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي.وأشار إلى أنه لغرض التسوية الأوكرانية تم إنشاء مجموعة الاتصال بمشاركة كييف ودونيتسك ولوهانسك بدعم من روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وصيغة نورماندي، التي تعد بصفة عامة صيغة جماعية لاتفاقات مينسك ذاتها، بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بإنشاء مجموعة للاتصال والحوار بين أطراف النزاع.